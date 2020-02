Kropp : AG Ochsenweg will die historische Route für den Tourismus wiederbeleben

Anliegergemeinden sollen sich an den Kosten von rund 80.000 Euro beteiligen.

Avatar_shz von Markus Süphke

24. Februar 2020, 16:32 Uhr

Kropp | Zu einer Arbeitsbesprechung hatte die Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg die Vertreter der Anrainergemeinden in den Sitzungssaal des neuen Rathauses in Kropp eingeladen. Der Vorsitzende Reinhard Müller, der bis 2014 fast 20 Jahre Bürgermeister in Kropp war, sagte während seiner Begrüßung: „Wir müssen den historischen Ochsenweg mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und mit Hilfe der Tourismusorganisationen wieder stärker in das Bewusstsein der Anliegergemeinden rücken.“

Nicht alle Gemeinden waren der Einladung gefolgt, so fehlten auch Vertreter der Stadt Schleswig, die nach Meinung der Anwesenden wohl mit am stärksten von den Besuchern des Ochsenweges profitieren würde. Hausherr Stefan Ploog, heutiger Bürgermeister der Geestlandgemeinde, informierte in einem anschaulichen Vortrag über den aktuellen Zustand des Weges und die Infrastruktur.

Die Stationen am Weg, die die AG Ochsenweg betreut, führen vom kleinen Dorf Niehuus, nordwestlich von Flensburg an der Grenze zu Dänemark gelegen, durch die Mitte Schleswig-Holsteins, bis hinunter zum Tierpark in Neumünster. Dort steht das letzte der großen, aufrecht stehenden und sich kreuzenden Hörnerpaare aus Stammholz. Diese Symbole sind am oberen spitzen Ende mit Kupferkappen geschmückt, die gleichzeitig gegen Verwitterung schützen sollen. Bei vier Paaren funktioniert das auch, wie eine aktuelle Besichtigung ergab. Es gab keine Beanstandungen. Mit gut bis sehr gut fiel die Bewertung an sechs weiteren Standorten aus. „Hier können wir mit einem Kostenansatz von einigen hundert Euro den Bestzustand wiederherstellen“, sagte Ploog, „schwer geschädigt sind allerdings die Hörner in Schleswig und Sorgwohld. Dort müssen neue Paare errichtet werden.“ Ein erster Beschluss der Versammlung war die Empfehlung an alle Gemeinden, jährlich bis zu 300 Euro für die zentralisierte Pflege und Wartung der Anlagen bereitzustellen.

Nicht mehr vorhanden sind die ursprünglich errichteten Schutzhütten. Lediglich zwei Pilgerhütten neueren Datums in Flensburg-Schäferhaus und Hüsby sind in einem guten Zustand. Diese Hütten sind nach Entwürfen eines Architekten entstanden und entsprechen weitestgehend den heute einzuhaltenden Vorschriften. Einen weiteren Bedarf an Schutzhütten soll nun eine schriftliche Anfrage an die Gemeinden klären.

Ebenso soll hier der Bedarf zur Erneuerung der unbrauchbar gewordenen Infotafeln ermittelt werden. Im Ergebnis der Diskussion zum Thema Informationsangebot einigte man sich, das analoge Angebot einer Info-Tafel mit digitalen Inhalten einer Website oder einer Datenbank über einen QR-Code zu kombinieren. Die Maßnahmen sollen nach ersten Schätzungen rund 80.000 Euro kosten und in Form eines Gemeinschaftlichen Projekts in Angriff genommen werden. Zur Finanzierung setzt die Arbeitsgemeinschaft auf Fördermittel aus den Projekttöpfen der Aktivregionen „Mitte des Nordens“, „Ostseefjord Schlei“ und „Eider-Treene-Sorge“. Gesucht wird nun eine Gemeinde, die das Management übernimmt.