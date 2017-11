Ab Sonnabend im Verkauf : Adventskalender voller Werkstätten-Produkte

vergrößern 1 von 1 Foto: windmann 1 von 1

von Sven Windmann

erstellt am 11.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Die Premiere war mehr als erfolgreich – deshalb geht die Adventskalender-Aktion der Schleswiger Werkstätten jetzt in die zweite Runde. Ab heuten sind 4000 Exemplare zum Preis von jeweils fünf Euro im Handel. Zu gewinnen gibt es 50 Preise: und zwar ausschließlich Produkte und Angebote aus den Schleswiger Werkstätten. Von der Weihnachtsgans über die Segeltasche bis hin zum Ölwechsel- und Restaurant-Gutschein. Hauptpreis ist ein E-Bike im Wert von 1850 Euro.

„Im vergangenen Jahr haben wir alle Kalender verkauft. Wir hoffen natürlich, dass es diesmal auch so ist“, sagt Klaus Kahl vom Förderverein der Werkstätten, der die Aktion initiiert hat und dadurch nun den Großteil seiner Einnahmen einstreicht. „Wir haben einen Riesensprung gemacht. Bislang hatten wir ja nur die Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge“, fügt er an. Nun aber sei es möglich, viele gute Dinge für die Mitarbeiter und Bewohner der Werkstätten zu leisten, die die Kostenträger in der Regel nicht übernehmen. Das können Ausflüge sein, spezielle Fahrräder für Behinderte oder auch neue Turnschuhe für die Schleswiger Sportler, die im kommenden Jahr bei den Special Olympics an den Start gehen. Auch die Zusammenarbeit mit der „Heimat“, die es ermöglicht, dass Werkstätten-Mitarbeiter an der Garderobe helfen, wird durch den Kalender unterstützt. „Das geschieht also alles ganz im Sinne von Inklusion und Teilhabe“, sagt Negin Momeni, Gruppenleiterin bei den Werkstätten.

Dass mit Hilfe des Kalenders viel Gutes getan wird, davon ist auch Christian Liesegang von der gleichnamigen Buchhandlung „fest überzeugt“. Deshalb unterstützt diese die Aktion und bietet die Kalender zum Verkauf an – ohne selbst davon zu profitieren. Ebenfalls sind sie erhältlich im Schleiwerk der Schleswiger Werkstätten (Heinrich-Hertz-Str. 30 und Werner-von-Siemens-Str. 8).

>Die Gewinnzahlen werden täglich in den SN, im Schaufenster von Liesegang und auf www.schleswiger-werkstaetten.de veröffentlicht.