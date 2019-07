Neues Parkkonzept in Damp : Abzocke? 29,20 Euro für eine Stunde Parken

Renate Mundt und Ursula Schulz wollten einen Ausflug nach Damp machen – und wurden am neuen Parkautomaten abgezockt.

von Tina Ludwig

18. Juli 2019, 08:29 Uhr

Damp/Mittelangeln | Renate Mundt (72) und ihre Freundin Ursula Schulz (79) lieben es, alle drei Monate mit ihrem Auto nach Damp zu fahren und im Café der Reha-Klinik zu frühstücken und den Blick auf die Ostsee zu genießen. So fuhren sie im vergangenen Monat gut gelaunt ins Ostseebad und freuten sich auf das Frühstück und damit auf einen schönen Vormittag. Doch dieser Tag sollte nicht schön enden. Die Frühstückstour der beiden Seniorinnen im Ferienpark Damp war schnell vorbei.

Schon bei der Einfahrt hatte Renate Mundt mit Erstaunen das neue Parksystem am Eingang des Ferienparkes zur Kenntnis genommen. Statt Schranken gibt es jetzt Hinweisschilder, dass das Kfz-Zeichen aufgenommen wird und es bei der Ausfahrt für die Berechnung der Parkgebühren angegeben werden muss. Auf dem vorgelagerten Parkplatz wollten sie nicht parken. Zu unbequem für die beiden Seniorinnen, in den Bus umzusteigen und zur Reha-Klinik gefahren zu werden. So waren sie bei der Einfahrt noch voller Vorfreude. Und auch, als sie nach gut einer Stunde ihr Fahrzeug zur Rückfahrt starteten, war es noch ein gelungener Vormittag.

Doch beim Verlassen der Anlage begann das Ungemach. Renate Mundt ging zur Kassenanlage, gab ihr Kfz- Kennzeichen ein und bekam auf dem Display die Aufforderung, 1,50 Euro zu zahlen. Dieses Kleingeld hatte sie nicht parat und gab dafür eine Zwei-Euro-Münze ein. Auf dem Display erschien nun die Information, dass es kein Rückgabegeld gibt. Da die Zwei-Euro-Münze laut und deutlich im Münzfach angekommen war, wollte Renate Mundt nicht wegen 50 Cent auf Wechselgeldsuche gehen und fuhr mit ruhigem Gewissen zurück nach Mittelangeln.

Zehn Tage später kam die Ernüchterung. Die Firma Parkraum Service aus Wickede (Ruhr) schickte eine Zahlungsaufforderung über 27,20 Euro wegen Parken ohne gültigen Bezahlvorgang. In der Summe enthalten sind die Parkgebühr von 1,50 Euro, eine Vertragsstrafe über 20 Euro, für eine Halterermittlung 5 Euro und 70 Cent für das Porto.

Da sie sich keiner Schuld bewusst war, schrieb Renate Mundt dem Unternehmen und wies darauf hin, dass sie den geforderten Betrag plus 50 Cent bezahlt habe. In seiner Antwort schreibt das Unternehmen, dass aus Sicherheitsgründen keine Wechselfunktion angeboten wird. Im übrigen wären die Automaten mit Wechselfunktion teurer und die Betriebskosten höher, was zu einer Erhöhung der Parkgebühren führen würde. Zum Vorgang selber wird darauf hingewiesen, dass ein höher eingezahlter Betrag zum Abbruch des Vorganges führt. Auf der Homepage des Ostseeresort Damp wird der Vorgang erläutert. „Ich schaue doch nicht erst auf eine Homepage, wenn ich irgendwo zum Kaffee hinfahre“, äußert Renate Mundt immer noch verärgert.

So ganz geräuschlos ist die Umstellung auf das neue Parksystem offensichtlich nicht gelaufen. Auch datenschutzrechtliche Fragen tauchten auf, weil das Kfz-Kennzeichen festgehalten wird. Ziel des neuen Parkraumbewirtschaftungssystems sei eine Entlastung des inneren Kerns der Ferienanlage vom Individualverkehr, erläuterte Damp-Sprecherin Melanie Feussner. Eine Umstellung des Parksystems bringe zu Beginn immer Probleme. Man habe sich aber bemüht, mit deutlichen Hinweisschildern das Verfahren zu erläutern und sei auch bereit, nachzusteuern, wenn die Benutzerfreundlichkeit verbessert werden kann. So habe man das Kassensystem soweit verändert, dass die Parkgebühren auch bezahlt sind, wenn zu viel Geld eingeworfen wird. Man müsse allerdings die entsprechende Taste am Kassenautomaten drücken. Da Frau Mundt sich eindeutig falsch verhalten habe, werde die Strafe zu Recht erhoben.

Renate Mundt hat für sich auch Konsequenzen gezogen. „Ich fühle mich abgezockt und werde deshalb nicht wieder nach Damp fahren“, sagt sie und ergänzt, dass sie insgesamt 29,20 Euro für das Frühstück bezahlt habe. „So üppig war das Frühstück nun auch nicht“, stellt sie verärgert fest.