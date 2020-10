TSV Fahrdorf : Abschied von „Gitti“

Nach fast 42 verlässt die beliebte Sportlehrerin Brigitte Panten den TSV Fahrdorf . Verein erhöht erstmals seit 2001 die Mitgliedsbeiträge.

von Sven Windmann

04. Oktober 2020, 14:33 Uhr

Fahrdorf | Wer in den vergangenen Jahrzehnten in Fahrdorf groß geworden ist, hatte donnerstags einen Pflichttermin: „Gitti-Sport“. Ziemlich schnell hatte sich dieser Name etabliert, nachdem die damalige „Wandersportlehrerin“ Brigitte Panten im Januar 1979 ihren Dienst beim TSV Fahrdorf antrat. Und nicht nur die Kinder nannten die Schaalbyerin fortan nur noch kurz „Gitti“. Jetzt, fast 42 Jahre später, wurde sie im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Sportvereins in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Etwa 9000 junge und auch ältere Teilnehmer, so hatte TSV-Vorsitzender Jens Lohmann ausgerechnet, besuchten in diesen gut vier Jahrzehnten die Kurse von „Gitti“ Panten. Anfangs gab es sogar noch ein Angebot namens „Hausfrauensport“. Bis zuletzt waren in erster Linie ihre Kinder-Turnstunden so gut besucht, dass die kleine Fahrdorfer Sporthalle aus den Nähten zu platzen drohte. „Ich war immer gerne hier und bedanke mich beim Verein für das entgegen gebrachte Vertrauen“, sagte die sichtlich bewegte Sportlehrerin zum Abschied. Auch deshalb, weil ihr vom Vorstand die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde und sie gleichzeitig als „TSV-Sportlerin des Jahres“ ausgezeichnet wurde.

Neben Brigitte Panten muss die Turnsparte einen weiteren personellen Verlust hinnehmen. Auch Franziska Kleinert, die „Gitti“ seit fast 20 Jahren assistierte, verkündete – aus beruflichen Gründen und mit viel Wehmut – ihren Abschied.

An der Spitze des Vereins ist hingegen Kontinuität angesagt. Vorsitzender Jens Lohmann wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Neuer Schriftführer ist Eckard Weber, zur Jugendwartin wurde Heike Derlien gewählt.

Ebenfalls einstimmig – bei einer Enthaltung – sprachen sich die Vereinsmitglieder dafür aus, dem Vorschlag des Vorstandes zu folgen und die Beiträge zum 1. Januar 2021 zu erhöhen. „Das letzte Mal haben wir das, ebenfalls ganz moderat, zur Euro-Einführung gemacht“, betonte Kassenwart Jörg Köpke. Da die Kosten insgesamt stiegen und sich der Verein zudem an der Sanierung der Laufbahn am Lundbarg beteilige (Gesamtkosten 300.000 Euro; den Löwenanteil übernehmen das Land und die Gemeinde), „müssen wir diesen Schritt jetzt leider gehen“, sagte er. So erhöhen sich zum Jahreswechsel die Monatsbeiträge für Kinder und Jugendliche von fünf auf sechs Euro, Erwachsene zahlen zwölf statt 9,50 Euro, der Familienbeitrag steigt von 16 auf 20 Euro. „Damit“, so betonte Vorsitzender Lohmann, „sind wir im Vergleich zu vielen anderen Vereinen noch immer günstig.“

Wie bereits in den Vorjahren gab es von den verschiedenen Sparten auch diesmal wieder Kritik an Zustand und Größe der betagten Sporthalle. „Unser großer Wunsch ist und bleibt eine neue Halle“, betonte Lohmann. Zumindest aber müsse man über eine Erneuerung des Hallenbodens nachdenken.