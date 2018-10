Bestattungshaus Beck : Abriss in der Bismarckstraße

Am Sonnabend begann der Abriss des Bestattungshauses. Ein Teil des Gebäudes wird händisch abgetragen.

Pünktlich um 8 Uhr begann Abbruchunternehmer Stefan Richter aus Kappeln mit seinem Team am Sonnabend mit dem Abriss des Firmensitzes des Bestattungshauses Beck in der Bismarckstraße 21. „Bis 18 Uhr wird nur noch das Erdgeschoss stehen und die Vollsperrung aufgehoben“, kündigte Richter an. Bauherr Thomas Beck überzeugte sich zwischen zwei Terminen vom reibungslosen Ablauf des Vorhabens. „Ich wohnte mit meinen Eltern und Geschwistern selbst viele Jahre in diesem Gebäude. Irgendwann wurden es dann unsere Büroräume. Trotz vieler schöner Erinnerungen an die Zeiten im Haus freue ich mich aber auch, hier nun etwas Zukunftsträchtiges zu bauen“, sagte er. Der Erhalt des Gebäudes, so Beck, sei nicht möglich gewesen. Das sei ihm von Experten bestätigt worden.

Um die direkt angrenzende Wand des Nachbarhauses Bismarckstraße 23 nicht zu gefährden, wird ein Teil des Beckschen Gebäudes händisch abgetragen. „Das dauert dann drei Tage länger, ist aber eine sichere Variante“, so Richter. Bis der Neubau bezugsfertig ist, wird ohnehin noch einige Zeit vergehen. Vor Anfang 2020 rechnet Beck nicht mit einem Einzug. Anders sieht das bei dem neu gebauten dreistöckigen Gebäude auf dem hinteren Teil des Grundstückes aus. Dort sollen bereits im März die ersten Mieter einziehen.

Kurt Andresen aus Schleswig verfolgt regelmäßig die Bauarbeiten. „Ich wohne mit meiner Frau aktuell auf zwei Etagen. Hier werden wir ebenerdig wohnen, was altersbedingt vernünftiger ist. So wie es aussieht, wird es im März 2019 so weit sein“, freut er sich. Auch Thomas Beck wird hier einziehen. Bislang lebt er mit seiner Familie in Schaalby. „Ich ziehe zwar nicht zurück in mein Elternhaus, aber doch wieder hier aufs Gelände“, sagte er.