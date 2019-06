Schleswig Böklund : ABC-Apotheke übernimmt „Schwester“ in Böklund

Zusammenführung eines Familienunternehmens.

von Sven Windmann

18. Juni 2019, 17:02 Uhr

Schleswig/Böklund | Im Jahr 1954 eröffnete Wolfgang Meinhardt die Böklunder Apotheke – damals noch unter dem Namen Adler-Apotheke. Nach sechs erfolgreichen Jahren leitete fortan seine Frau Katharina Meinhardt die Geschicke in Böklund, damit ihr Mann eine weitere Apotheke gründen konnte: die ABC-Apotheke in Schleswig. Die Zusammengehörigkeit beider weiterhin eigenständiger Apotheken wurde 1970 durch die Umbenennung der Adler-Apotheke in ABC-Apotheke gestärkt. Die Apotheken wurden von den Kindern, Fritz Meinhardt 1980 in Schleswig und Annette Meinhardt 1986 in Böklund, übernommen. Nachdem Fritz Meinhardt bei einem tragischen Unfall tödlich verunglückte, führte seine Ehefrau Angela diese weiter. Von nun an waren die Apotheken sozusagen verschwägert.

Als Angela Meinhardt 2012 in den Ruhestand ging und es innerhalb der Familie keinen Nachfolger gab, wurde die ABC-Apotheke in Schleswig an Dr. Kristina Burgdorff verkauft. Auch in Böklund stand eine Übergabe an, im Jahre 2016 übergab Annette Meinhardt die Apotheke ihrer Mitarbeiterin Frau Siri Lange-Franzen. Aus persönlichen Gründen hat Frau Lange-Franzen sich nun entschieden, die Apotheke weiterzugeben. Somit konnte Burgdorff diese ebenfalls jetzt übernehmen – und das einstige Familienunternehmen ist auf diese Weise erneut zusammengefügt worden.

Die gebürtige Schleswigerin Kristina Burgdorff freut sich sehr darüber, die alteingesessene Angeliter Landapotheke übernehmen zu dürfen, wie sie sagt. Die verlässliche Hilfe des erfahrenen Teams der Apotheke in Böklund sei der Garant für die Fortsetzung der kundenorientierten Arbeit. „Das Team ist die Apotheke und somit das Kostbarste was wir haben“, so Burgdorff.

Als Leitung vor Ort konnte Apothekerin Juliane Rossi gewonnen werden. Sie hat einen Teil ihrer Ausbildung in der ABC Apotheke Schleswig verbracht. Als gebürtige Schleswigerin und beheimatet in Angeln freue sie sich jetzt auf die neue Herausforderung.