X Factor : Ab jetzt entscheidet das Publikum

Sheila Rothberg aus Tarp hat es bei der Casting-Show X Factor in die Live-show geschafft. Noch drei Schritte bis zum Plattenvertrag.

von Gero Trittmaack

28. September 2018, 17:15 Uhr

Jetzt geht die Show erst richtig los: Die Sängerin Sheila Rothberg aus Tarp hat bisher alle Hürden in der Casting-Show X Faktor souverän genommen und sich dadurch für die erste Live-Show qualifiziert, die am 5. Oktober stattfindet und im Bezahlsender Sky 1 übertragen wird. Mit dem Lied „When we were young“ von Adele hatte sie die Juroren überzeugt und erhielt sich die Chance, als Siegerin des Wettbewerbs einen Plattenvertrag zu gewinnen. „Ich will das so sehr, das kann man sich gar nicht vorstellen“, sprudelte es aus der 29-Jährigen heraus.

Sie wohnt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Tarp, musste für die Aufzeichnung der Sendungen in den vergangenen Wochen aber immer wieder für mehrere Tage nach Köln reisen. Und je weiter sie kam, desto aufwendiger wurden die Vorbereitungen. Die Betreuung der Sängerinnen und Sänger über 25 Jahren hat Thomas Anders übernommen. Und der ehemalige Modern-Talking-Partner von Dieter Bohlen kümmert sich wirklich und seine Schützlinge: „Ich habe gerade länger mit ihm telefoniert – und er hat mir aus seiner langen Erfahrung Tipps für den nächsten Bühnenauftritt gegeben. Die Betreuung ist wirklich bestens.“ Unter anderem hat Thomas Anders ihr geraten, ein Lied zu wählen, bei dem übermäßig viel Bewegung auf der Bühne nicht notwendig ist. Ein guter Hinweis, wie die Tarperin gesteht: „Ich wiege eben mehr als die anderen – da wäre es blöd zu versuchen, während der Singens allzu viel herumzutanzen.“

Unterstützung gibt es auch bei der Auswahl der Lieder. Vor dem letzten Auftritt vor der Jury hatten alle verbliebenen Teilnehmer die Möglichkeit, mit erfahrenen Sängern und Produzenten darüber zu diskutieren, welcher Song am besten zu ihnen passt.

Sheila Rothberg hat ihre Einstellung zu dem Casting im Laufe der Zeit deutlich verändert. Zunächst hatte sie es eher als Herausforderung und vage Alternative zu anderen beruflichen Aktivitäten gesehen – inzwischen setzt sie voll und ganz auf diese Karte. Mit dem Erreichen der Live-Show musste sie auch die Frage des Senders beantworten, ob sie denn bereit sei, im Falle eines Sieges mindestens ein halbes Jahr mit ihrer Musik auf Tour zu gegen. „Ich habe das mit meiner Familie besprochen und mich dafür entschieden. Ich konzentriere mich jetzt erst einmal voll auf die Live-Show. Alles andere bekommen wir schon hin.“

Zurzeit verbringt sie einige Tage in Tarp. Sie hat Nachholbedarf, was das Zusammensein mit Eltern, Mann und Tochter betrifft. Aber natürlich übt sie auch für den nächsten Auftritt. Schon morgen reist sie wieder nach Köln – dann beginnen sofort die Vorbereitungen auf die Live-Show. Mit welchem Lied sie dort auftritt, darf sie noch nicht verraten.

Die Tage bis zum großen Auftritt am kommenden Freitag sind prall gefüllt. Foto-Shootings, Interviews und immer wieder Singen. Die verbliebenen Teilnehmer müssen sich in dieser Zeit um nichts anderes kümmern. Der Sender sorgt für Hotel-Unterbringung und Verpflegung, die Paten helfen bei der Vorbereitung. Zu verdienen allerdings gibt es in dieser frühen Phase der Karriere noch nichts.

Dem Live-Auftritt vor großem Publikum sieht Sheila Rothberg wie immer mit einer guten Portion Nervosität entgegen. Und das liegt auch daran, dass sich die Bedingungen ändern. Hatten bisher ausschließlich die Juroren darüber zu bestimmen, wer die nächste Runde erreicht, stimmt künftig das Fernsehpublikum ab.

Zur Wahl stellen sich die jeweils drei letzen Kandidaten der vier Kategorien. Und von diesen zwölf Sängern beziehungsweise Gruppen bleiben am Ende der ersten Live-Show nur acht übrig. Für Sheila Rothberg eine Situation, die sie nur schwer einschätzen kann. Die Juroren sind Fachleute. Jetzt aber zählt möglicherweise nicht mehr nur die Stimme und die Ausstrahlung, sondern auch, wie viele Freunde und Bekannten die Kandidaten mobilisieren können. Ein wenig Skepsis klingt schon durch, wenn Sheila gebeten wird, ihre Chancen einzuschätzen. Aber auch ihre Entschlossenheit ist zu spüren – schließlich sind es jetzt nur noch drei Schritte bis zum ersehnten Plattenvertrag.