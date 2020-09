Aal-Nachwuchs für die Schlei

Daniel Günther und Peter Harry Carstensen begleiten das „Aalutsetten“ 2020 / Umweltschützer stellen die Aktion infrage

von Doris Smit

02. September 2020, 18:50 Uhr

Maasholm | Sechs Fischerboote und ein Kutter fuhren gestern bei Maasholm ins flache Wasser des Wormshöfter Noors um 53.300 Jungaale auszusetzen. Ministerpräsident Daniel Günther war gekommen, um die Aktion, die in diesem Jahr zum elften Mal stattfand, zu unterstützen. „Ohne diese Aktion gäbe es keine Aale mehr in der Schlei“, betonte er.

Das „Aalutsetten“ wird seit 2010 von Fischern und Anglern gemeinsam organisiert. Bereits im Februar waren 800.000 sogenannte Glasaale mit einem Gewicht von nur 0,33 Gramm ausgesetzt worden. Die Jungaale, die gestern ins Wasser kamen, sind mit etwa sieben Gramm fingerdick und etwa 15 Zentimeter lang. Dank der von der Landwirtschaftskammer, vielen Schlei-Gemeinden, Restaurantbetrieben und Einzelspendern unterstützten Aktion hat der Aalbestand in den letzten Jahren zugenommen.

Dank des „Utsettens“ kann Jungfischer Christian Ross, der gemeinsam mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen Ehrengast war, wieder Aale fangen. Trotz der positiven Entwicklung sieht Ross die Zukunftsaussichten für die Fischerei in der Schlei aber eher düster. „Der Fischbestand geht insgesamt immer mehr zurück“, erklärte er. „Die Kormorane fressen die Fische weg. Viele Aale sind verletzt oder angebissen, wenn wir sie fangen.“ Dazu kämen immer mehr Auflagen und die Senkung der Fischereiquoten. Ross ist Fischer aus Leidenschaft, aber dass er seinen Lebensunterhalt durch die Fischerei bis zur Rente wird verdienen können, bezweifelt er. Mit 31 Jahren ist er der jüngste Schlei- und auch beinahe der einzige Nachwuchsfischer.

Peter Harry Carstensen äußerte sich ähnlich: „Wenn die Entwicklung so weitergeht, ist in fünf bis zehn Jahren Ende. Dann gibt es hier keine Fischer mehr auf der Schlei. Aber wie würden die Häfen aussehen, ohne Fischerboote?“, fragte er. Die Touristen erwarten Fischerboote und regionalen, frischen Fisch auf der Speisekarte. Ohne Schleifischer wird der Aal als Speisefisch kaum noch angeboten werden können.

Ministerpräsident Günther möchte die Fischer gerne unterstützen. Um dem Problem der Dezimierung der Fischbestände durch die Kormorane etwas entgegenzusetzen, ist eine Entschädigungszahlung im Gespräch.

Zeitgleich als Günther auf das Fischerboot stieg, setzte der Nabu Schleswig-Holstein eine Pressemitteilung ab. Bereits im Vorjahr hatten die Naturschützer darauf hingewiesen, dass ein Teil der in der Schlei ausgesetzten Aale mit einem Herpesvirus infiziert waren. Inzwischen habe auch die EU in einer Evaluierung des Aalschutzes den „Einsatz von Besatzmaßnahmen als wichtige Erhaltungsmaßnahme“ infrage gestellt. Die neue Aalverordnung der EU gehe davon aus, dass das Aussetzen von Aalen nur noch als kurzfristige Notfallmaßnahme zulässig sein wird, heißt es in der Erklärung. Das Fischereiministerium in Kiel erarbeite die Anpassung. „Es wird auf andere Erhaltungsmaßnahmen gesetzt werden müssen“, prognostiziert Nabu-Geschäftsführer Ingo Ludwichowski.