Schleswig : A.P.-Møller-Schule: Außentreppe muss erneuert werden

Die erst vor zehn Jahren verlegten Granitplatten sind aufgeplatzt. Der dänische Schulverein spricht von einem Garantiefall.

von Sven Windmann

23. Oktober 2018, 16:12 Uhr

Gerade einmal zehn Jahre ist es her, dass die A.P.-Møller-Schule auf der Freiheit feierlich eingeweiht wurde. Als letztes Detail bekam die dänische Schule, die allein schon wegen ihrer aufwendigen Architektur als einmalig in Deutschland gilt, eine schmucke breite Außentreppe verpasst. Mit unverbautem Schleiblick und Sitzbänken, gefertigt aus Granitplatten, die eigens aus Südostasien importiert worden.

Diese allerdings haben sich schon früh zu echten Sorgenkindern entwickelt, wie Dirk Clausen, Leiter der technischen Abteilung des Dänischen Schulvereins, erklärt. Nach und nach hätten einzelne Platten Risse offenbart, insbesondere bei Frost kam es zu Schäden. Am Ende war es so schlimm, dass nun das gesamte Material und somit die ganze Treppe erneuert werden muss.

„Es handelt sich hier um einen Garantiefall, der uns schon seit Jahren beschäftigt. Jetzt endlich hat es einen Vergleich gegeben und wir können loslegen“, sagt Clausen, der gleichzeitig betont, dass sich alle Beteiligten letztendlich ihrer Verantwortung gestellt hätten und man so zu einem Ergebnis gekommen sei, mit dem alle Seiten leben könnten. Wie teuer die Sanierung wird, dazu wollte er sich nicht äußern.

Inzwischen wurde das alte, beschädigte Material entfernt. Die neuen Granitplatten sind bereits bestellt und sollen zeitnah in Schleswig ankommen. „Wir hoffen, dass alles unbeschadet hier eintrifft. Dann wollen wir die Arbeit so schnell wie möglich durchziehen“, sagt Clausen. Damit das klappt, wurde die Außentreppe in ein Zelt verpackt, das beheizt wird. So könne man auch bei Wind und Wetter arbeiten. „Es sind noch viele kleine Schritte zu bewältigen. Wichtig ist dabei, dass wir gewissenhaft vorgehen und nicht wieder die gleichen Fehler gemacht werden wie vor zehn Jahren.“