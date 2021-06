Klein Rheide : Zweiter Solarpark in Klein Rheide – Gemeinde muss entscheiden

Die Pläne für einen zweiten Solarpark an einer Kiesgrube in Klein Rheide sind bereits weit gediehen. Jetzt muss nur noch die Gemeindevertretung darüber entscheiden.

Klein Rheide | Ein zweiter Solarpark könnte in Klein Rheide auf einer rund sieben Hektar großen Fläche an einer Kiesgrube an der L39 entstehen. Die Auskiesung dort ist nahezu abgeschlossen und eine Renaturierung wird bis Februar 2022 angestrebt. Es gibt bereits einen Flächennutzungsplan mit ausgewiesenen Sonderflächen für Solaranlagen, ein Kaufvertrag ist verhandelt...

