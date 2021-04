Corona : Schüler in Schleswig und Tarp positiv getestet

Der Kreis hat bestätigt, dass an zwei Schulen zwei Schüler positiv getestet wurden. Jeweils fünf weitere sind in Quarantäne.

Schleswig | An der Bruno-Lorenzen-Schule in Schleswig und an der Alexander-Behm-Schule in Tarp wurde jeweils ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat der Kreis Schleswig-Flensburg bestätigt. An beiden Schulen wurden daraufhin jeweils fünf weitere Schüler in Quarantäne geschickt. Ob die positiven Ergebnisse bei den neuen Selbsttests zu Tage traten...

