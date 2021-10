Vor Wiedereröffnung am 24. Oktober : Zur Probe: So schön strahlt der Dom im neuen Scheinwerferlicht

Bevor am Sonntag, 24. Oktober, die Wiedereröffnung des Schleswiger Doms gefeiert wird, wird jetzt schon das neue Beleuchtungssystem getestet.

Schleswig | Diesen Anblick hat man in Schleswig seit Jahren nicht gesehen. Am Montagabend ist der Domturm beleuchtet worden, er strahlte plötzlich in einem warmen, dezenten Licht. Zunächst zwar es nur das obere Drittel – aber schon dabei konnte man erahnen: Die neue Beleuchtung, die am Sonntag, 24. Oktober, offiziell Premiere feiern soll, sieht richtig gut aus. A...

