Antrag der Gemeindevertretersitzung : Zu viele Raser: Anwohner wollen Tempo-Limit in Steinfeld und Umgebung

Der Ort Steinfeld mit seiner langen Durchgangsstraße scheint für viele Autofahrer kein Grund zum langsam Fahren zu sein. Die Bürger wollen jetzt das Tempo im Ort und auf den Zufahrtstraßen deutlich reduzieren.

Steinfeld | In Steinfeld sollen die Raser künftig ausgebremst werden: Wegen häufiger Geschwindigkeitsüberschreitungen vor allem in Nähe der Wohnbebauungen würden viele gefährliche Verkehrssituationen für die Menschen entstehen, und die Steinfelder Bürger wollen das nicht mehr hinnehmen, heißt es in einem Antrag der Anwohner. Deshalb erörterten die Gemeindevertret...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.