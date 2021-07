Corona-Zwangspause seit März 2020 : Zirkus Lauenburger: Wann hat das lange Warten ein Ende?

Noch immer ist das kleine Familienunternehmen mit seinen 40 Tieren am alten Schleswiger Butterwerk gestrandet – und die Aussichten auf Besserung sind nicht die besten.

Schleswig | Einerseits sei es ein schönes Gefühl gewesen. Andererseits aber schwang eine Menge Frust mit, als die Familie Lauenburger jetzt endlich mal wieder ihr großes Zirkuszelt aufbaute. Bei Bekannten auf einer Wiese in Klein Waabs ragt die Stahlkonstruktion mit der markanten blau-gelbe Plane noch bis Ende der Woche hoch in den Himmel. Eine Vorstellung in der...

