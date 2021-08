Schleswig: Fall aufgeklärt : Zeugen haben gelogen – jetzt müssen sie für polizeiliche Ermittlungen zahlen

Ende Juli brannte ein Fahrzeug neben einem Windrad. Die Polizei versuchte den Halter zu ermitteln, das gestaltete sich schwierig, auch weil Zeugen nicht die Wahrheit sagten.

Schleswig | Ein ausgebrannter Pkw beschäftigte Ende Juli das Polizeirevier und die Kriminalpolizei Schleswig. Das Fahrzeug brannte in voller Ausdehnung in unmittelbarer Nähe einer Windkraftanlage im südlichen Kreisgebiet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten seinerzeit den Brand, und die Polizei nahm die Ermittlung...

