Zeugen gesucht : Zehnjähriges Mädchen bei Fahrradunfall in Schleswig verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Brautsee wurde ein Kind verletzt. Der beteiligte Autofahrer ist flüchtig.

von Stephan Schaar

22. April 2021, 10:49 Uhr

Schleswig | Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Mittwoch, 21. April, gegen 14.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Brautsee leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein silberner Kleinwagen in Richtung Gallberg und überholte parkende Fahrzeuge. Die entgegenkommende Radfahrerin musste ausweichen, geriet dabei an den Bordstein und stürzte. Der Fahrer des Wagens fuhr anschließend weiter. Auf der Fahrerseite des Autos soll ein Aufkleber gewesen sein.

Einige erwachsene Personen sollen den Unfall beobachtet haben. Diese stehen namentlich aber nicht fest und werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Schleswig unter der Telefonnummer 04621/840 zu melden.