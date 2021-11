5000 Euro Belohnung : Zeugen gesucht: Einbrecher fesseln und berauben Rentner-Ehepaar in Norderstapel

Drei Einbrecher fesselten die 78- und 80-jährigen Bewohner eines Hofes auf brutale Art und Weise. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Norderstapel | Drei unbekannte Täter sind am Montagabend gegen 21 Uhr in das Wohnhaus eines Hofes in Norderstapel eingedrungen. Das Ehepaar, das dort wohnte – 78 und 80 Jahre alt – haben sie überwältigt und gefesselt, um anschließend das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, seien die Täter dabei auffallend br...

