Schreckschusswaffe entdeckt : Zeugen gesucht: 24-Jähriger zielt in Schleswig mit Pistole auf Autos

Der Mann richtete am Sonntag, 6. März, im Bereich Flensburger Straße und an der Schubystraße/Friedrich-Ebert-Straße eine Waffe auf vorbeikommende Fahrzeuge.

Schleswig | Am Sonntagnachmittag, 6. März, haben mehrere Bürger der Polizei mitgeteilt, dass im Bereich der Flensburger Straße und später im Bereich der Schubystraße/Friedrich-Ebert-Straße in Schleswig ein Mann mit einer Schusswaffe auf Fahrzeuge zielen soll. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Strafverfahren eingeleitet Beamte stellten daraufhin im Rah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.