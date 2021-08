Zahlen vom Wochenende : Zehn neue Corona-Fälle übers Wochenende: Inzidenz derzeit bei 9,9

Am Samstag meldete der Kreis zehn neue Corona-Infektionen. Da am Sonntag keine neuen Fälle gemeldet wurden, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nur knapp unter 10.

Schleswig | Im Kreis Schleswig-Flensburg nimmt die Zahl der Corona-Infektionen weiter zu. Am Samstag meldet der Kreis zehn neue Corona-Fälle. Die Zahl der akut Infizierten steigt dadurch auf insgesamt 36. Der Inzidenzwert lag am Samstag bei 11,4. Zuletzt war die Sieben-Tage-Inzidenz am 19. Mai zweistellig und lag bei 12,4. Am Sonntag wurden keine neuen C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.