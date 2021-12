Corona in der Grundschule : Zwei weitere Fälle: Zahl der infizierten Schüler in Fahrdorf steigt auf sechs

In der Fahrdorfer Grundschule wurde das Corona-Virus bei zwei weiteren Kindern nachgewiesen. Die Zahl der Infizierten steigt damit auf sechs. Und auch in der benachbarten Kita gibt es einen bisher nicht bestätigten Fall.

Fahrdorf | In Fahrdorf brodelt die Gerüchteküche. Nachdem am Montag bekannt geworden war, dass sich vier Kinder der Grundschule mit dem Corona-Virus infiziert hatten, war die Verunsicherung bei vielen Eltern groß. In der Schule liefen die Telefone heiß und auf den Mobiltelefonen der Eltern die WhatsApp-Speicher voll. Und die dort verbreiteten Meldungen enthielte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.