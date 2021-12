Wunschbaum-Aktion in Schleswig : Ibrahim, Lavina, Phil Luca und Ida freuen sich über Geschenke vom Weihnachtsmann

Zum zweiten Mal kam der Weihnachtsmann nach Schleswig, um die Wünsche der Kinder zuerfüllen, die ihre Wunschzettel an den Wunschbaum am Kornmarkt gehängt haben.

Schleswig | Jeden Dienstag in der Vorweihnachtszeit stattet der Weihnachtsmann den Kindern in Schleswig am Kornmarkt einen Besuch ab und erfüllt ihre Wünsche, die sie zuvor an den Wunschbaum gehangen habe. Auch diese Woche gab es wieder viele Wünsche von dem Weihnachtsmann zu erfüllen. Der Wunschbaum scheint immer beliebter zu werden, denn Harry Ober von „Harr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.