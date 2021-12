Am Kornmarkt in Schleswig : Wunschbaum-Aktion: Weihnachtsmann erfüllt die ersten Kinderwünsche

Dass der Weihnachtsmann tatsächlich persönlich am Kornmarkt auftaucht, hat Juna und Yasser sichtlich überrascht. Schüchtern, aber mit Freude haben sie ihre Geschenke entgegengenommen.

Schleswig | Der Weihnachtsmann hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Tausende von Wünschen flattern in seiner Werkstatt ein – viele davon aus Schleswig. Und wie das so ist, wenn man reichlich Geschenke herstellen und besorgen muss – nicht immer ist alles vorrätig, und der Weihnachtsmann muss selbst noch Erledigungen machen. Und so kommt es, dass er auf seinen T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.