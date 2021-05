Stadthafen Schleswig : Wohnmobile willkommen: Der Stellplatz wird endlich geöffnet

Mit rund einem Monat Verspätung öffnet der Wohnmobil-Stellplatz am Schleswiger Stadthafen am Freitagnachmittag wieder seine Tore für Gäste. Ohne Reservierungs- aber mit Testpflicht und festen An- und Abfahrtszeiten.

Schleswig | Zum Start des Modellprojekts Schleiregion vor rund vier Wochen hat es nicht geklappt, aber jetzt soll der Stellplatz am Stadthafen wenigstens zu Pfingsten wieder von Campern genutzt werden können. „Unsere Mitarbeiter haben eben noch die Markierungen für den nötigen Abstand der Stellplätze gesetzt und einige Spuren der Baustelle beseitigt. Jetzt sind w...

