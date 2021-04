Modellregion Schlei : Wohnmobile stehen an der Schlei im Fokus der Kontrollen

In der Modellregion Schlei kontrollieren die Ordnungsämter meist nach anonymen Beschwerden, Verstöße sind Einzelfälle.

Schleswig | Großer Andrang, aber kein Chaos – so skizziert die Ostseefjord Schlei GmbH (OFS) die Situation nach dem ersten Wochenende für die touristische Modellregion, die Urlaubern mitten in der Corona-Pandemie den Aufenthalt an der Schlei unter Auflagen gestattet. Das Fazit der ersten Woche fällt bei den Touristikern positiv aus. „Wir freuen uns, dass der Star...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.