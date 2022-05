Wo ist Ilse Mommsen? : 82-jährige, demente Frau aus Kropp vermisst

Die Kropperin ist wahrscheinlich mit einem Rollator unterwegs.

Avatar_shz von Schleswiger Nachrichten

19. Mai 2022, 06:41 Uhr

Kropp | Die Kriminalpolizei Flensburg bittet bei der Suche nach der vermissten 82-jährigen Ilse Mommsen aus Kropp um Hinweise aus der Bevölkerung. Ilse Mommsen ist seit dem frühen Mittwochnachmittag, 18. Mai, aus einem betreuten Heim in Kropp abgängig. Sie ist dement und dementsprechend nur sehr eingeschränkt orientiert. Sie bewegt sich mit einem Rollator fort.

privat

Die Seniorin ist 1,63 Meter groß und korpulent. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt. Ilse Mommsen bedarf dringend ihrer ärztlich verordneten Medikation.

Die Kriminalpolizei Schleswig bittet um Hinweise: Wer hat die 82-Jährige seit dem frühen Nachmittag des Mai in Kropp oder darüber hinaus gesehen oder kennt ihren aktuellen Aufenthaltsort? Hinweise bitte an die Rufnummer der Polizei in Schleswig, 04621/840 oder jede andere Polizeidienststelle.