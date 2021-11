Kommentar : Lernen aus Treia: Wir brauchen eine Testpflicht für größere Veranstaltungen

Collegia Jübek hat es vorgemacht: 150 Gäste mussten sich vor Beginn der Stiftungsfestes auf das Virus testen. Das Resultat: Keine Corona-Fälle. Aus dieser Erkenntnis müssen Konsequenzen gezogen werden.

Schleswig | Auf die Frage nach dem richtigen Verhalten in der Corona-Pandemie verweist der Kreis Schleswig-Flensburg meist auf die Entscheidungen des Landes. Von dort kommen die Entscheidungen, die hier umgesetzt werden. Als wüsste das Gesundheitsministerium alles, was gut und richtig ist, um das Virus in die Schranken zu weisen. Weiterlesen: 51 Corona-Infizie...

