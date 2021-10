Baustelle und Schulbeginn : Wilhelminenschule und LOZ – Schülerlotsen regeln das Eltern-Taxi-Chaos

Eltern-Taxis sind vor vielen Schulen ein Thema – aufgrund der Dunkelheit und Nässe vor allem im Herbst. In der Lutherstraße erschwert die Baustelle am ehemaligen MLK die Situation.

Schleswig | Morgens ab halb acht geht es rund in der Lutherstraße. Denn in der der kleinen und beschaulichen Straße mitten in Schleswigs Innenstadt läuten pünktlich um 7.50 Uhr die Glocken zur ersten Stunde. Besonders vor der Wilhelminengrundschule und dem LOZ (Lornsenschul-Orientierungsstufen-Zentrum) kann es dann schon mal zur Sache gehen. Zwischen Hunderten...

