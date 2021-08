Wilhelminenschule Schleswig : Heulende Sirene sorgt für Aufregung bei Schülern und in der Stadt

Ein Feueralarm an der Schleswiger Wilhelminenschule hat am Montagvormittag nicht nur die Grundschüler in Alarmbereitschaft versetzt. Auch in der Innenstadt waren viele Passanten besorgt.

Schleswig | Viele Passanten in der Schleswiger Innenstadt blieben am Montagvormittag irritiert stehen und blickten sich besorgt um, als gegen 10.30 Uhr ein an- und abschwellender Sirenenton durch die Straßen hallte. Das Heulen hörte so schnell auch nicht auf: Rund 15 Minuten war die Sirene zu hören und durch das Echo in der Ladenstraße war nur schwer auszumachen,...

