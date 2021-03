Kultur in Schleswig : Wilder Westen im Roten Salon

Das Stadtmuseum Schleswig zeigt die umfangreiche Sammlung von Hans Wilhelm Schwarz zum Wilden Westen.

Schleswig | Hans Wilhelm Schwarz war ein Mann mit vielen Leidenschaften. Eine davon war der Wilde Westen. Damit musste sich Caroline Schwarz abfinden, als sie ihren Mann 1972 an der Uni Kiel kennenlernte. Das Wohnzimmer in dem Haus an der Bahnhofstraße glich einem Saloon Ende des 19. Jahrhunderts irgendwo in Arizona. Und die Western, die sie mit ihrem Mann gescha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.