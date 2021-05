Polizeieinsatz in Schleswig : Wikingeck: Psychisch kranker Mann wurde aggressiv

In der Nacht auf den 1. Mai wurde am Wikingeck ein aggressiver Mann wurde in Polizei-Gewahrsam genommen.

Schleswig | Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei und ein Rettungswagen sorgten gegen Mitternacht zwischen dem 30. April und dem 1. Mai für Aufsehen am Wikingeck. Späte Passanten hatten die Szenerie beobachtet und sich Sorgen gemacht. Was war geschehen? „Ein psychisch kranker Mann war aggressiv geworden“, sagte Polizei-Sprecherin Sandra Otte. Er hatte offenb...

