Tag der Befreiung in Schleswig : Lesung live: Susanne Pertiet in der Kirche des Klosters

Susanne Pertiet liest am 8. Mai in der Klosterkirche aus den Briefen des jüdischen Mädchens Louise Jacobson.

Schleswig | Für die Franzosen ist sie so etwas wie die französische Anne Frank. Im Alter von nur 13 Jahren wurde Louise Jacobson, Tochter eines jüdischen Elternpaares, 1942 in Paris verhaftet, weil sie sich weigerte, den Judenstern zu tragen. Nach sechsmonatiger Haft in der französischen Hauptstadt wurde sie nach Auschwitz verschleppt, wo sie 1943 starb. Zuvor wa...

