Renovierung schreitet voran : Wieder freier Blick auf die Uhr am Schleswiger Domturm

Die Renovierungsarbeiten am Schleswiger Dom schreiten voran. Das ist auch von außen gut zu sehen.

Schleswig | Mehr als drei Jahre ist es inzwischen her, dass sich die Zeiger an der Uhr am Schleswiger Domturm zum bis dahin letzten Mal drehten. Im Februar 2018 wurden die vier Ziffernblätter samt Uhrwerk im Rahmen der Sanierung abgebaut. Danach war Schleswigs höchstes Bauwerk bis zur Spitze in 112 Metern Höhe eingerüstet. Nun aber wird das Stahlkorsett nach und ...

