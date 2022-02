Corona hat das Konzept zerstört : Wie geht's weiter mit dem Bonbonladen in Hünning?

Innerhalb von zwei Jahren sind der Bonbonladen und das Café von Peter Hirche in Hünning zu einem Renner geworden. Dann kam Corona.

Silberstedt | In Genießerkreisen hatte es sich rasant schnell herumgesprochen: In Hünning an der Treene, einem Ortsteil von Silberstedt können es sich Freunde von Süßem gutgehen lassen. Hier gibt es selbstgebackene Torten und Leckereien in einem kleinen Café und mehr als 600 selbst erdachte oder verfeinerte Süßigkeiten in dem Laden. Jeden Tag war die Bude rappelv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.