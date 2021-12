Spendenaktion „Hilfe im Advent“ : Verein Verwaister Eltern: Wie ein Bootsbau-Projekt trauernden Vätern helfen kann

Väter trauern anders als Mütter, wenn ein Kind gestorben ist. Deshalb hat sich der in Schleswig beheimatete Verein Verwaister Eltern jetzt ein etwas anderes Projekt ausgedacht.

Schleswig/Fahrdorf | Einigen wurde in diesem Jahr der Boden unter den Füßen weggerissen. Andere leben schon seit vier, fünf Jahren mit der Trauer, mancher sogar noch länger. Am Ende aber sitzen die acht Männer, die ab Januar an einem neuen Projekt des Vereins verwaister Eltern und trauernder Geschwister teilnehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, in einem Boot. Denn sie all...

