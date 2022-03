Fragen und Ängste der Kinder : Wie die Schleswiger Wilhelminenschule mit dem Krieg in der Ukraine umgeht

Auch Kinder im Grundschulalter sind wegen des Krieges in Europa besorgt. Schulleiterin Sabine Geese erklärt, wie an ihrer Schule mit dem Thema Krieg umgegangen wird.

Schleswig | Es ist Sportunterricht, und normalerweise laufen Kinder aufgeweckt durch die Turnhalle. Aber diese Woche ist alles etwas anders, der Krieg in der Ukraine macht auch den Kindern zu schaffen. „Viele Kinder haben Angst“, sagt Sabine Geese, Schulleiterin der Schleswiger Wilhelminenschule in der Lutherstraße. „Die Kinder bekommen natürlich mit, was los ist...

