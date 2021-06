Digitalisierung : Schleswig-Flensburg: Wie das schnelle Internet den Bürgern nützen soll

Der Kreis Schleswig-Flensburg hat einen Plan, wie das schnelle Internet den ländlichen Raum beleben soll. In Online-Zukunftskonferenzen können die Bürger ihre Ideen einbringen.

Schleswig | Der Digitalisierung gehört die Zukunft – gerade auch im ländlichen Raum. Sie bietet die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten, Behördengänge von zu Hause aus zu erledigen oder per Videokonferenz den Rat besonders qualifizierter Ärzte, die etwa an einer Uni-Klinik sitzen, einzuholen und der Jugend eine Perspektive in der Region aufzuzeigen. Bis es so...

