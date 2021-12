Kerzenlicht aus Bethlehem : Wie das Friedenslicht gleich zweimal im Kropper Impfzentrum ankam

Die Mitarbeiter des Impfzentrums im Kropper Forum wurden am Sonntag gleich doppelt überrascht.

Kropp | Überraschungsbesuch im Impfzentrum in Kropp: Rund 30 Kinder und Jugendliche der Pfadfindergruppe der „Turmfalken“ um Diakon Mathias Petersen brachten am Sonntag das Friedenslicht aus Bethlehem, um dem Team die besten Wünsche für die Weihnachtszeit zu übermitteln. Weiterlesen: Warum es in Kropp und Norderbrarup plötzlich so viele freie Impftermine ...

