Ein Herz für Tiere : Wie Stolk bedrohten Kitzen und einem Pferdehof hilft

Die Arbeit einiger Stolker Bürger war so erfolgreich, dass sie einen Verein zur Wildtierrettung und zum Schutz der Natur gründeten. Dafür werden weiter Aktive gesucht.

Stolk | Der neu gegründete Förderverein zur Wildtierrettung und Habitatentwicklung Stolk zog jetzt eine positive Bilanz seiner erst unlängst aufgenommenen Arbeit. Interessierte Bürger hatten sich im vergangenen Jahr eine Drohne geliehen, um vor der Ernte Rehkitze in den Feldern aufzuspüren und in Sicherheit zu bringen. Mit Erfolg: 27 Kitze konnten gerettet we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.