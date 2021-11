Weihnachtsmarkt 2021 trotz Corona : Norderbrarup genießt die Adventsstimmung mit 2G-Regel

In der ehemaligen Knüttelschule haben die Norderbraruper am Samstag ihren Weihnachtsmarkt gefeiert. Trotz 2G-Regel und weniger Ständen genossen die Besucher das vorweihnachtliche Fest.

Norderbrarup | Die Norderbraruper trotzen dem Nieselregen und erfreuen sich unter 2G-Bedingungen ihres stimmungsvollen Weihnachtsmarktes am Samstagnachmittag. Auch wenn doch wegen der Coronazahlen ein paar Stände abgesagt hatten, so sorgen sechs Handwerkertische in der Knüttelschule und vor der Tür drei Buden mit Bratwurst, Pommes, Punsch sowie Kaffee und Kuchen für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.