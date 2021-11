Weihnachtsmarkt 2021 : „Die Gesundheit geht vor“: Gemeinde Kropp sagt Budenzauber ab

Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen, den Kropper Weihnachtsmarkt abzusagen. Es gibt allerdings schon Ideen für eine Alternativ-Veranstaltung.

Kropp | Schweren Herzens haben sich die beteiligten Budenzauber-Vereine und Institutionen sowie die Gemeinde Kropp einvernehmlich dazu entschlossen, den kleinen Budenzauber in Kropp abzusagen. Das teilte Regionalmarketing-Koordinatorin Maike Hinrichsen in Kropp am Dienstag mit. Gesundheit geht vor „Wir haben extra einen neuen Standort ausgewählt, um für...

