Vorweihnachtszeit : Die Weihnachtsbäume stehen schon: Schleswig ist bereit für die Adventszeit

Die Adventszeit kann kommen. An vielen Stellen in der Stadt sorgen Weihnachtsbäume ab Montag für vorweihnachtliche Stimmung.

Schleswig | Jetzt ist Schleswig gewappnet für die Vorweihnachtszeit. An allen neuralgischen Punkten der Stadt haben die Umweltdienste wieder Weihnachtsbäume aufgestellt, insgesamt zwölf Stück, darunter am Rathausmarkt, vor der Domschule, in der Friedrichstraße, am Oberlandesgericht, vor der ehemaligen Schleihalle, am Gallberg vor der Heimat und auf dem ehemaligen...

