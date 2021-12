Feiertage 2021 : Weihnachts-Gottesdienste: Das sind die Termine der Kirchengemeinde Schleswig

Die Corona-Pandemie bestimmt auch in diesem Jahr die beliebten Gottesdienste zu Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen. Jetzt konnte die Kirchengemeinde Schleswig ihre Pläne konkretisieren.

Schleswig | Nur Open-Air-Veranstaltungen, 3G oder 2G? Die Corona-Maßnahmen rütteln auch in diesem Jahr an den traditionellen Weihnachtsgottesdiensten und die Schleswiger Kirchengemeinde musste abwarten und auch abwägen, was möglich und vertretbar ist und was nicht geht. Weiterlesen: Schleswiger Dom bleibt leer: Kirche verzichtet an Heiligabend auf Indoor-Gotte...

