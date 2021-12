Weihnachten 2021 : Geschenk-Aktion der Awo Schleswig: Weihnachtsmann macht Kindern eine Freude

29 Familien freuten sich über die Weihnachtsgeschenke-Aktion, die die Awo Schleswig in Friedrichsberg auf die Beine gestellt haben. Die Freude war den beschenkten Kindern ins Gesicht geschrieben.

Schleswig | Auch bei der Awo Schleswig in Friedrichsberg weihnachtet es sehr. Denn diesen Montag stattete der Weihnachtsmann der Awo in der Bahnhofstraße einen Besuch ab und überraschte 70 Kinder mit Geschenken. Letztes Jahr musste der Weihnachtsmann noch auf Grund der Pandemie vom Balkon aus die Geschenke überreichen, doch dieses Jahr war es möglich, dass all...

