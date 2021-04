Landesmuseen : Wegen Corona: Gottorfer Landmarkt und Gärtnermarkt in Molfsee abgesagt

Die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen hat die beiden Veranstaltungen im April und Mai abgesagt.

Schleswig | Aufgrund der nach wie vor unsicheren Pandemie-Lage hat die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen entschieden, den Gottorfer Landmarkt und den Gärtnermarkt in Molfsee auch in diesem Jahr abzusagen. Der Landmarkt hätte am 16. Mai und der Gärtnermarkt am 24. und 25. April stattfinden sollen. Voraussichtlich werden jedoch keine größeren Veranst...

