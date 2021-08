Nordlichtschule Süderbrarup : Streit um Wasserschaden – Amt drängt auf schnelle Sanierung

Der Verursacher des Wasserschadens an der Nordlichtschule ist noch nicht ermittelt. Das Amt hat nun zum Wohl der Kinder entschieden.

Süderbrarup | Wasser unter dem Estrich führte Anfang des Jahres in der neuen Nordlichtschule zu feuchten Räumen. Sieben Klassenzimmer der Grundschule mussten daraufhin geschlossen werden. Die betroffenen Schüler zogen in extra für sie hergerichtete Bereiche in der Gemeinschaftsschule um. Die für die Sommerferien vorgesehene Sanierung der Räume konnte nicht erfolgen...

