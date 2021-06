Tourismus an der Schlei : Was wünschen sich Urlauber von Schleswig?

Ist Schleswig ein Urlaubsparadies? Wir haben uns umgehört. Was gefällt den Menschen an Schleswig? Und vor allem: Was fehlt ihnen?

Schleswig | Baden in der Schlei, Spazieren durch die Fischersiedlung Holm, ein Besuch im Schloss Gottorf oder im Wikingermuseum Haithabu – Schleswig hat seine Ecken. Ecken, die Jahr für Jahr Touristen anlocken. Doch ist Schleswig ein Urlaubsparadies? Wir haben uns umgehört. Was gefällt den Menschen an Schleswig? Und vor allem: Was fehlt ihnen? Auf die Frage „Finde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.