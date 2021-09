Gemischte Klassen : Warum tauschen zwei Schleswiger Schulen Schüler aus?

Durch eine Kooperation besuchen mehrmals die Woche Erstklässler der Peter-Härtling Schule den Unterricht an der Bugenhagenschule. Was steckt dahinter?

Schleswig | Seit dem Sommer gibt es an zwei Schleswiger Schulen eine besondere Neuerung. Einzelne Schüler der Peter-Härtling-Schule, ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, nehmen am Unterricht an der Bugenhagenschule teil. Somit bekommen Schüler mit geistiger Behinderung die Möglichkeit, an einer Regelschule zu lernen. Eltern haben die Mög...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.