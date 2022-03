Zurück in Borgwedel : Warum einige Geflüchtete nicht in Südangeln wohnen wollten

Am Montag, 21. März, sollten 39 geflüchtete Ukrainer ein neues Zuhause in Südangeln bekommen. Doch nur zwölf von ihnen wollten auch bleiben.

Borgwedel/Südangeln | Eigentlich sollten am Montag dieser Woche 39 geflüchtete Ukrainer ein neues Zuhause bekommen. Bereits am Mittwochabend vergangener Woche kamen 144 Geflüchtete in Borgwedel an, wo sie zunächst in der Jugendherberge untergebracht wurden. Daraus sollte allerdings kein Dauerzustand werden. In den kommenden Wochen will der Kreis allen Schutzsuchenden Unter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.