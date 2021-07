Bewerbung mit Nordfriesland : Warum der Kreis Schleswig-Flensburg dringend ein Frauenhaus braucht

Der Kreis plant mit Nordfriesland ein Frauenhaus mit zwei Standorten. Bisher müssen Hilfesuchende oft abgewiesen werden, weil es auch in der Umgebung keine freien Plätze in Frauenhäusern gibt.

Schleswig | In Schleswig und in Husum sollen Frauenhäuser geschaffen werden. Häuser, in denen Frauen und Kinder Schutz vor Gewalt finden, beraten und auf ein Leben ohne Bedrohungen vorbereitet werden. Das scheint dringend notwendig zu sein. Grundlage der Bemühungen ist eine groß angelegte Bedarfsanalyse für das ganze Land Schleswig-Holstein, bei der der nördliche...

