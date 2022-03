Stadt Schleswig : Warum brennt nachts seit Monaten Licht im abgeschlossenen Parkhaus am ZOB?

Seit Dezember ist das Parkhaus am Schwarzen Weg im Bereich der Frauenparkplätze und des Parkdecks D auch nachts beleuchtet. Das Parkhaus ist nachts aber geschlossen – und die Stromkosten zahlen die Bürger.

Schleswig | Seit Dezember brennt ständig das Licht im Schleswiger Parkhaus. Das ergibt bei Dunkelheit auch erstmal Sinn, besonders in Parkhäusern, in denen sich viele fürchten. Seit Dezember letzten Jahres ist es auch im Parkhaus am Schleswiger Zob richtig hell. Das Problem ist nur: Das Parkhaus ist nachts gar nicht geöffnet, wozu also die grelle Beleuchtung? ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.